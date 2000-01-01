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Араб назначен вице-президентом БАГАЦа | Фото: Википедия13.06 09:47   MIGnews.com

Араб назначен вице-президентом БАГАЦа

Судья Верховного суда Израиля Салим Джубран займет кресло вице-президентом БАГАЦа. Такое решение было принято Комитетом по назначениям судей в понедельник, 12 июня. Однако на своей должности он пробудет недолго – после того, как в августе ему исполнится 70 лет, Джубран уйдет на пенсию.

Как пишет Times of Israel, ранее он стал первым "судьей полного дня" арабского происхождения в истории Верховного суда.

Данное назначение было высоко оценено министром иностранных дел Айелет Шакед.

"Судья Джубран – первоклассный, потрясающий судья. Его назначение на пост вице-президента Верховного суда делает Государству Израиль большую честь", - сказала она.

Стоит сразу отметить достаточно необычный поступок, совершенный новоназначенным вице-президентом БАГАЦа – он отказался от повышения зарплаты в связи с дополнительными обязанностями и будет получить лишь судейский оклад.

Ранее араб-христианин из Акко Салим Джубран был вовлечен в ряд громких процессов. В частности, он был одним из трех судей, отклонивших апелляцию экс-президента Моше Кацава, отправив его в тюрьму на семь лет за преступления сексуального характера.

Пару лет назад он оказался в эпицентре скандала – правые требовали его отставки за то, что судья не пел "Атикву". В его защиту выступил Элиаким Рубинштейн, которого Джубран сменит на посту вице-президента БАГАЦа. Он заявил, что арабам не обязательно исполнять песни, с которыми они себя не ассоциируют.
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