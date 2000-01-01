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Amazon торгует футболками `Свободу Палестине` 12.06 19:48   MIGnews.com

Amazon торгует футболками "Свободу Палестине"

Крупнейшая в мире компания по обороту товаров и услуг в Интернете Amazon продает одежду с символикой "Свободу Палестине". Как сообщает Times of Israel через сторонних продавцов на сайте Amazon можно приобрести шляпы, рубашки и значки с кулаком и палестинским флагом. На одной из таких футболок была изображена карта Израиля целиком, что недвузначно дает понять, что продавцы подразумевают под "Палестиной".

Стоит отметить, что рейтинг большинства "пропалестинских" товаров на сайте не превышает одну звезду, так как покупатели недовольны антиизраильской пропагандой на этом уважаемом ресурсе.

"Зачем вам продавать товары "свободу Палестине"? Они предполагают несуществование Израиля и, в конечном итоге, уничтожение еврейского народа", - сказано в одном из комментариев к лоту "Футболка "Свободу Палестине! Спасите Газу!"

"Прискорбно, что Amazon торгует столь оскорбительными и поддерживаемыми террористов футболками!", - написал под тем же лотом другой пользователь.

Стоит отметить, что ранее похожие товары поступили на онлайн-прилавки других крупных магазинов – Sears и Walmart, которые позже сообщили, что убрали их из продажи.

Стоит отметить, что дизайн пропалестинские маек и футболок продавала американская компания Spreadshirt Collection.
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