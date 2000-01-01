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Facebook не убирает видео с голой девушкой у Стены Плача 12.06 17:09   MIGnews.com

Facebook не убирает видео с голой девушкой у Стены Плача

Мать девушки, задержанной днем 11 июня у Стены Плача в голом виде, обратилась к пользователям социальных сетей с просьбой не публиковать запись происшествия.

Мать, в интервью второму каналу заявила: “Мы просим весь мир о милосердии, оставьте нас в покое, это - не провокация”.

Предполагается что девушка, которую несколько женщин безуспешно пытались прикрыть у Стены Плача страдает от душевной болезни.

Второй канал обратился с запросом к менеджменту Facebook с просьбой удалить клип из социальной сети. Facebook не ответил на запрос и не убрал клип. Очевидно, компания полагает, что речь идет о “праве на протест” - пусть даже и в голом виде.
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