12.06 17:09 MIGnews.com

Facebook не убирает видео с голой девушкой у Стены Плача

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Мать девушки, задержанной днем 11 июня у Стены Плача в голом виде, обратилась к пользователям социальных сетей с просьбой не публиковать запись происшествия.Мать, в интервью второму каналу заявила: “Мы просим весь мир о милосердии, оставьте нас в покое, это - не провокация”.Предполагается что девушка, которую несколько женщин безуспешно пытались прикрыть у Стены Плача страдает от душевной болезни.Второй канал обратился с запросом к менеджменту Facebook с просьбой удалить клип из социальной сети. Facebook не ответил на запрос и не убрал клип. Очевидно, компания полагает, что речь идет о “праве на протест” - пусть даже и в голом виде.