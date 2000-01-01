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В Иерусалиме изнасилованы десятки религиозных девушек | Фото: Thinkstock12.06 15:05   MIGnews.com

В Иерусалиме изнасилованы десятки религиозных девушек

30-летний житель Иерусалима, работавший на министерство связи, арестован по подозрению в десятках случаев изнасилований девушек из ультр-ортодоксальной общины.

Подозреваемый был владельцем рекламного агентства, сотрудничающего с министерством связи. Он нанимал на работу религиозных девушек в возрасте 17-20 лет. Подозреваемый втирался в доверие к девушкам, становился их “близким другом”. На определенном этапе отношений он отсылал всех работников своего агентства, оставался с жертвой наедине - и совершал изнасилование или непристойный акт. После этого он шантажировал девушек и угрожал, что все расскажет их раввинам и родителям.

О деле стало известно после того, как суд по трудовым конфликтам утвердил сделку о компенсации между подозреваемым и 17-летней девушкой, работавшей на него. Подозреваемый выплатил ей 260 тысяч шекелей за принуждение к половым отношениям. Девушка отказывается подавать жалобу в полицию.

У полиции есть сведения о том, что речь идет о десятках женщин, некоторые из них забеременели в результате изнасилований. Расследование затрудняется тем фактом, что в ультраортодоксальной общине предпочитают не выносить сор из избы и не говорят о случаях сексуальных атак.

Фирма подозреваемого разорилась, он переехал в центр страны, где организовал “семинар для девушек”. Полиция проверяет, не воспользовался ли он и этим проектом для совершения сексуальных атак.
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