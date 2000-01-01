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12.06 13:32   MIGnews.com

Есть кондом? Пьяные пассажиры занимаются сексом в самолете

Полет лоукостера Ryanair из Манчестера на Ибицу сопровождался “реалити секс-шоу”. Мужчина и женщина, вдрызг пьяные, решили заняться сексом в самолете.

Любовный порыв был настолько силен, что пара даже не сочла нужным удалиться в туалет.



Вместо этого женщина вскарабкалась на мужчину и стянула трусы. Мужчина обратился с вопросом к пассажирам: “У кого-нибудь есть кондом?”

Минут через двадцать после этого пассажиры начали жаловаться экипажу - но тот не предпринял ничего. Одна женщина, сидевшая рядом, попросила пересадить ее на другое место, но и этого сделано не было.

Ryanair заявила, что “изучает обстоятельства инцидента” и что против пассажиров “могут быть применены” санкции”. Компания также сообщила, что возможно накажет экипаж за бездействие.
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