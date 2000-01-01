Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Иранская полиция уничтожила 4 боевиков ISIS | Фото: Thinkstock12.06 13:21   MIGnews.com

Иранская полиция уничтожила 4 боевиков ISIS

В Иране правоохранительные органы уничтожили четырех предположительных боевиков ISIS. Отмечается, что два из них не были гражданами Ирана.

Инцидент произошел в понедельник, 12 июня, в южной провинции Хормозган.

Как пишет иранское агентство Tasnim, после ликвидации террористов стражи порядка обнаружили 4 пистолета и 112 патронов, а также взрывчатку и флаг террористической организации "Исламское Государство".

Национальность двух остальных на данный момент выясняется.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:32
Есть кондом? Пьяные пассажиры занимаются сексом в самолете  
12:50
При стрельбе, начатой солдатами США, погибли мирные афганцы
12:05
"Мирная конференция": Беннета встретили нацистским салютом
11:42
Половина израильтян не верит в мир с палестинцами
11:15
Беннет: лучше единый Иерусалим, чем мирное соглашение с ПА
11:04
"Барух Индиг убил Оделию и остался с ней в комнате"
10:36
Рухани выразил надежду на развитие отношений с РФ
10:15
У самолета Дженнифер Лоуренс отказал двигатель
10:06
Нетаниягу и Герцог тайно встречались с Сиси в Каире
09:37
Штайниц: генерал Мордехай выполняет приказы Абу Мазена
09:31
Антисемитский скандал вокруг члена городского совета Гааги
08:52
ПА: Израиль крадет наши деньги
08:39
ЦАХАЛ: командир роты уволен за невыполнение приказа
08:33
Алло, мы ищем таланты
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus