12.06 13:21 MIGnews.com

Иранская полиция уничтожила 4 боевиков ISIS

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В Иране правоохранительные органы уничтожили четырех предположительных боевиков ISIS. Отмечается, что два из них не были гражданами Ирана.Инцидент произошел в понедельник, 12 июня, в южной провинции Хормозган.Как пишет иранское агентство Tasnim, после ликвидации террористов стражи порядка обнаружили 4 пистолета и 112 патронов, а также взрывчатку и флаг террористической организации "Исламское Государство".Национальность двух остальных на данный момент выясняется.