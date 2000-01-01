12.06 13:21 MIGnews.com
Иранская полиция уничтожила 4 боевиков ISIS
В Иране правоохранительные органы уничтожили четырех предположительных боевиков ISIS. Отмечается, что два из них не были гражданами Ирана.
Инцидент произошел в понедельник, 12 июня, в южной провинции Хормозган.
Как пишет иранское агентство Tasnim, после ликвидации террористов стражи порядка обнаружили 4 пистолета и 112 патронов, а также взрывчатку и флаг террористической организации "Исламское Государство".
Национальность двух остальных на данный момент выясняется.
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