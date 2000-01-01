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При стрельбе, начатой солдатами США, погибли мирные афганцы | Фото: Thinkstock12.06 12:50   MIGnews.com

При стрельбе, начатой солдатами США, погибли мирные афганцы

Три мирных жителя были убиты в результате стрельбы, начатой американскими военнослужащими в Афганистане. Инцидент произошел в понедельник утром, 12 июня, в провинции Нангархар.

Сообщается, что солдаты США открыли огонь после того, как рядом с их автоколонной взорвался придорожный фугас.

Представитель губернатора Аттаулла Кхогьяни отметил, что мужчина и его два сына были убиты возле своего дома.

О потерях среди военных не сообщается.

В свою очередь, командование американским контингентом в Кабуле заявило, что расследует информацию о происшествии.
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