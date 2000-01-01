12.06 11:04 MIGnews.com

"Барух Индиг убил Оделию и остался с ней в комнате"

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По сообщению газеты Маарив, у следователей полиции, расследующих двойное самоубийство в отеле Herods в Эйлате появились подозрения о том, что речь идет об убийстве и самоубийстве.Полиция предполагает, что Барух Индиг, бывший корреспондент радиостанции Галей ЦАХАЛ, убил Оделию Бахар, и оставался на протяжении ночи с ней в комнате. Утром он покончил с собой.На камерах наружного наблюдения отеля видно, как Индиг ходит по отелю в одиночестве - в то время как Оделия не выходила из номера с ночи четверга, 8 июня.Маарив утверждает, что уже установлен тот факт, что Барух умерла раньше Индига - хотя официального заключения института судебной экспертизы Абу Кабир о причинах и времени смерти пока нет.Индиг работал на Галей ЦАХАЛ, но был уволен и попал под суд после того, как взломал аккаунты некоторых солдат и пользовался ими для того, чтобы посылать непристойные сообщения женщинам-военнослужащим.Индиг в последнее время также много рассказывал в социальных сетях о душевной травме, полученной им в детстве в результате сексуального насилия со стороны его раввина.