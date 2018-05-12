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Атака повстанцев в Мьянме: 19 погибших | Фото:12.05 15:11   MIGnews.com

Атака повстанцев в Мьянме: 19 погибших

В результате атаки повстанцев на севере Мьянмы погибли 19 человек. Среди погибших - полицейский, боевики, а также гражданские.

Об этом в субботу, 12 мая сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на представителя правительства страны, передает РИА Новости.

По данным издания, атака произошла вблизи границы с Китаем.

Уточняется, что в группу нападавших входили около 100 боевиков. После вмешательства вооруженной полиции преступники обратились в бегство.

Правительство Мьянмы квалифицировало нападение как террористическую атаку. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Национальная освободительная армия Таанг" (TNLA), состоящая из боевиков, представляющих одно из этнических меньшинств.

Отметим, что столкновения на севере Мьянмы вблизи границы с Китаем участились с января, поскольку международное сообщество уделяет больше внимания кризису беженцев Рохинджа на западе страны.
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