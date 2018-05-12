Атака повстанцев в Мьянме: 19 погибших

По данным издания, атака произошла вблизи границы с Китаем.
Уточняется, что в группу нападавших входили около 100 боевиков. После вмешательства вооруженной полиции преступники обратились в бегство.
Правительство Мьянмы квалифицировало нападение как террористическую атаку. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Национальная освободительная армия Таанг" (TNLA), состоящая из боевиков, представляющих одно из этнических меньшинств.
Отметим, что столкновения на севере Мьянмы вблизи границы с Китаем участились с января, поскольку международное сообщество уделяет больше внимания кризису беженцев Рохинджа на западе страны.