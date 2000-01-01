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Судан: девушку приговорили к смертной казни за убийство мужа | Фото:12.05 12:58   MIGnews.com

Судан: девушку приговорили к смертной казни за убийство мужа

В Судане молодую девушку приговорили к смертной казни за убийство своего мужа.

Об этом в субботу, 12 мая сообщает Washington Post, передает The Times of Israel.

По словам адвоката осужденной, Ахиеда Себарира, 19-летняя Нура Хусейн была выдана замуж в 15 лет, однако вскоре после церемонии сбежала от своего мужа и три года скрывалась в доме родственницы.

Адвокат девушки рассказал журналистам, что отец Нуры уговорил ее вернуться домой, однако, как только она вернулась домой, ее сразу же передали в руки законного супруга.

Позже мужчину жестоко изнасиловал Нуру. При этом ее за руки держали родственники мужа, для того, чтобы она не вырвалась.

На следующий день, когда пара была наедине, мужчина попытался снова изнасиловать Нуру, однако девушка, защищая себя, схватила нож и убила тирана.

Уточняется, что инцидент произошел 3 мая прошлого года, и с тех пор Нура находится в тюрьме.

У адвокатов Нуры Хуссейн есть две недели, чтобы обжаловать приговор. Семья мужа Нуры требует, чтобы смертный приговор был приведен в исполнение.

Теперь девушка ожидает смертной казни.

Международная правозащитная организация Amnesty International назвала этот приговор "невыносимым актом жестокости". Правозащитники утверждают, что девушка сама оказалась жертвой.

"Суданские власти должны отменить этот крайне несправедливый приговор и обеспечить, чтобы Нура получила справедливое повторное судебное разбирательство, которое учитывает ее смягчающие обстоятельства", - добавили правозащитники.
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