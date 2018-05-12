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В Ираке предотвратили теракт во время выборов | Фото:12.05 11:48   MIGnews.com

В Ираке предотвратили теракт во время выборов

Иракские силовики предотвратили теракт во время парламентских выборов в стране.

Об этом в субботу, 12 мая сообщает телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на главу комитета по безопасности местного заксобрания, передает РИА Новости.

По его словам, силовики в провинции Дияла рано утром ликвидировали двух террористов-смертников, планировавших атаковать один из избирательных участков.

Уточняется, что, планировавшие теракт радикалы были вооружены автоматическим оружием и облачены в нашпигованные взрывчаткой "пояса смертников".

Напомним, сегодня в 7:00 в Ираке стартовали парламентские выборы. Выборы проходят впервые после освобождения страны от террористической группировки "Исламское государство". В последний раз парламентские выборы в стране проводилось четыре года назад.

За места в 328-местном парламенте четвертого созыва поборются 7,4 тыс. человек. Эксперты прочат лидерство блоку "Наср" во главе с действующим премьером Хейдаром аль-Абади и оппозиционному ему альянсу "Государство закона", который возглавляет вице-президент Нури аль-Малики.
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