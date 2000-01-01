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Участнице Евровидения 2017 грозит тюрьма 13.05 03:18   MIGnews.com

Участнице Евровидения 2017 грозит тюрьма

Певица Свала Бьйоргвинсдоуттир, представляющая Исландию на международном песенном конкурсе Евровидение-20017 в Киеве, может предстать перед судом за нарушение правил обращения с национальным флагом.

Скандал разгорелся после церемонии открытия, во время которой все участники запускали флаги своих стран в небо на воздушных шариках.

Присоединилась к акции и Свала, которая дорисовав на флаге сердце.

Однако в Исландии такие действия караются штрафом или даже заключением на год. На кощунственный с точки зрения исландцев поступок ей указали скауты, которые считаются охранниками исландского символа.
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