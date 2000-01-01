12.05 20:36 MIGnews.com

Солдат ЦАХАЛа арестован за хранение оружия у себя дома

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Полиция арестовала 19-летнего солдата ЦАХАЛа из города Ашдод. Молодой человек был задержан по подозрению в незаконном хранении оружия у себя дома в четверг, 11 мая.Прибывшие в дом солдата детективы при обыске обнаружили различные виды оружия. Среди прочего, были найдены готовые к использованию самодельные бомбы, взрывчатки и патроны, спрятанные в сумке закусочной Bamba.Подозреваемый был доставлен на допрос. В пятницу предварительное заключение молодого солдата продлили.Сотрудники из подразделения по обезвреживанию бомб нейтрализовали взрывчатые вещества.В полиции отметили, что “владение и использование такого оружия ставит под угрозу общественность”. Стражи порядка добавили, что продолжать активную борьбу с теми, кто незаконно хранит оружие с целью защиты своих граждан и привлечения виновных к ответственности.