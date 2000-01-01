12.05 18:36 MIGnews.com
Пакистан: взорван кортеж чиновника. Десятки погибших
В Пакистане взорвали кортеж одного из высокопоставленных чиновников. Инцидент произошел в провинции Белуджистан в пятницу, 12 мая.
Вице-председателя сената Маулана Абдулы Гафура Хайдери, на которого было совершено покушение, был госпитализирован с незначительными травмами.
На данный момент чиновник находится в военной клинике Кветты.
В результате взрыва погибли 25 человек и еще 35 получили ранения.
Пока ни одна группировка не заявила об ответственности за взрыв.
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