12.05 18:36 MIGnews.com

Пакистан: взорван кортеж чиновника. Десятки погибших

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В Пакистане взорвали кортеж одного из высокопоставленных чиновников. Инцидент произошел в провинции Белуджистан в пятницу, 12 мая.Вице-председателя сената Маулана Абдулы Гафура Хайдери, на которого было совершено покушение, был госпитализирован с незначительными травмами.На данный момент чиновник находится в военной клинике Кветты.В результате взрыва погибли 25 человек и еще 35 получили ранения.Пока ни одна группировка не заявила об ответственности за взрыв.