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12.05 18:36   MIGnews.com

Пакистан: взорван кортеж чиновника. Десятки погибших

В Пакистане взорвали кортеж одного из высокопоставленных чиновников. Инцидент произошел в провинции Белуджистан в пятницу, 12 мая.

Вице-председателя сената Маулана Абдулы Гафура Хайдери, на которого было совершено покушение, был госпитализирован с незначительными травмами.

На данный момент чиновник находится в военной клинике Кветты.

В результате взрыва погибли 25 человек и еще 35 получили ранения.

Пока ни одна группировка не заявила об ответственности за взрыв.
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