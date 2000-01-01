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Больницы атаковали хакеры и потребовали выкуп | Фото: Thinkstock12.05 20:05   MIGnews.com

Больницы подверглись атакам хакеров

Крупномасштабной кибератаке подверглись больницы по всей территории Англии.

Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным издания, интернет-преступники заблокировали компьютерные сети больниц и требуют выкуп за восстановление их работы.

К тому же стало известно, что хакерской атаке подверглись компьютерные сети испанской компании связи Telefonica. От ее руководства тоже потребовали выплаты денег за предоставление доступа к сетям.
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