12.05 20:05 MIGnews.com

Больницы подверглись атакам хакеров

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Крупномасштабной кибератаке подверглись больницы по всей территории Англии.Об этом сообщила газета The Guardian.По данным издания, интернет-преступники заблокировали компьютерные сети больниц и требуют выкуп за восстановление их работы.К тому же стало известно, что хакерской атаке подверглись компьютерные сети испанской компании связи Telefonica. От ее руководства тоже потребовали выплаты денег за предоставление доступа к сетям.