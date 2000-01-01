Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












12.05 17:23   MIGnews.com

Италия: израильский бизнесмен погиб в ДТП

Израильский бизнесмен 42-летний Омар Отман погиб в автокатастрофе, котороя произошла в итальянском городе Милан. Сообщается, что мужчина был жителем города Дейр-эль-Асад, что на севере Израиля.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 11 мая.

Уточняется, что в машине помимо бизнесмена находились 2 брата и племянник. Родственники Отмана получили ранения в результате происшествия, и один из них находится в тяжелом состоянии.

Бизнесмен Омар Отман, 42-летний житель арабского города Галилея Дейр-эль-Асад, был убит в автокатастрофе в Милане, Италия.

Детали происшествия не уточняются.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:14
В центре Рима произошел взрыв. Сработала бомба с таймером
16:56
Украден единственный экземпляр приквела “Гарри Поттера”
16:47
В Израиле - мода на крупногабаритные квартиры
16:25
Фридман предупредил Трампа насчет мирного соглашения
15:51
Турция видит “новое начало” в отношениях с США
15:20
МИД ПА: Аббас и Путин не обсуждали закупку вооружений
14:49
Макрон проведет переговоры с Меркель в Берлине 15 мая
13:58
Британская полиция просит помощи у поклонников Гарри Поттера
13:37
В Австрии захвачен банк
13:21
Атака саудов против порта Ходейда вызовет массовое бегство
13:06
Убийцу Фукаха выгнали из ХАМАСа за аморальное поведение
12:55
Сотни женщин идут в "параде шлюх" по Тель-Авиву  
12:37
Турция: задержаны 53 сотрудника Стамбульской фондовой биржи
12:19
Экс-глава ФБР объяснил, за что его уволили
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus