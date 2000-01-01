12.05 17:23 MIGnews.com

Италия: израильский бизнесмен погиб в ДТП

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Израильский бизнесмен 42-летний Омар Отман погиб в автокатастрофе, котороя произошла в итальянском городе Милан. Сообщается, что мужчина был жителем города Дейр-эль-Асад, что на севере Израиля.Инцидент произошел в ночь на четверг, 11 мая.Уточняется, что в машине помимо бизнесмена находились 2 брата и племянник. Родственники Отмана получили ранения в результате происшествия, и один из них находится в тяжелом состоянии.Бизнесмен Омар Отман, 42-летний житель арабского города Галилея Дейр-эль-Асад, был убит в автокатастрофе в Милане, Италия.Детали происшествия не уточняются.