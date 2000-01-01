Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 12.05 17:14   MIGnews.com

В центре Рима произошел взрыв. Сработала бомба с таймером

Взрывное устройство, сработавшее у одного из почтовых отделений в Риме, было снабжено таймером и изготовлено специалистом, заявил журналистам представитель полиции на месте происшествия.

По словам представителя итальянской полиции Массимо Импрота, взрывное устройство имело запал из горючей жидкости.

Полицейский уточнил, что устройство было снабжено таймером, однако не было снабжено радиоуправлением.

Массимо Импрота отметил, что сборка деталей взрывного устройства не было произвольным и было изготовлено одним или несколькими людьми, разбирающимися в этом.

Взрыв прогремел утром 12 мая на улице Авентино. Самодельная бомба была заложена между двумя машинами, припаркованными на стоянке у почтового отделения. Жертв и раненых в результате происшествия нет.

Прокуратура Рима приступила к расследованию происшествия. Одна из версии - демонстративная акция со стороны местных анархистов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:23
Италия: израильский бизнесмен погиб в ДТП
16:56
Украден единственный экземпляр приквела “Гарри Поттера”
16:47
В Израиле - мода на крупногабаритные квартиры
16:25
Фридман предупредил Трампа насчет мирного соглашения
15:51
Турция видит “новое начало” в отношениях с США
15:20
МИД ПА: Аббас и Путин не обсуждали закупку вооружений
14:49
Макрон проведет переговоры с Меркель в Берлине 15 мая
13:58
Британская полиция просит помощи у поклонников Гарри Поттера
13:37
В Австрии захвачен банк
13:21
Атака саудов против порта Ходейда вызовет массовое бегство
13:06
Убийцу Фукаха выгнали из ХАМАСа за аморальное поведение
12:55
Сотни женщин идут в "параде шлюх" по Тель-Авиву  
12:37
Турция: задержаны 53 сотрудника Стамбульской фондовой биржи
12:19
Экс-глава ФБР объяснил, за что его уволили
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus