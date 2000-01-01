12.05 17:14 MIGnews.com

В центре Рима произошел взрыв. Сработала бомба с таймером

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Взрывное устройство, сработавшее у одного из почтовых отделений в Риме, было снабжено таймером и изготовлено специалистом, заявил журналистам представитель полиции на месте происшествия.По словам представителя итальянской полиции Массимо Импрота, взрывное устройство имело запал из горючей жидкости.Полицейский уточнил, что устройство было снабжено таймером, однако не было снабжено радиоуправлением.Массимо Импрота отметил, что сборка деталей взрывного устройства не было произвольным и было изготовлено одним или несколькими людьми, разбирающимися в этом.Взрыв прогремел утром 12 мая на улице Авентино. Самодельная бомба была заложена между двумя машинами, припаркованными на стоянке у почтового отделения. Жертв и раненых в результате происшествия нет.Прокуратура Рима приступила к расследованию происшествия. Одна из версии - демонстративная акция со стороны местных анархистов.