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YouTube 12.05 16:56   MIGnews.com

Украден единственный экземпляр приквела “Гарри Поттера”

В результате кражи со взломом в Бирмингеме был украден приквел к эпопее о Гарри Поттере, написанный Джоан Роулинг на почтовой открытке.

Текст был написан карандашом на обеих сторонах открытки формата А5 9 лет назад и продан на аукционе за 25 тысяч фунтов.

У украденного приквела нет названия. В тексте рассказывается об отце Гарри Джемсе Поттере и его крестном отце Сириусе Блэке, действие происходит за три года до рождения Гарри Поттера.

Полиция Западного Мидленда сообщает, что текст и ювелирные украшения были украдены в период с 13 по 24 апреля.

Правоохранительные органы опубликовали специальное заявление с просьбой информировать стражей порядка о деталях, связанных с этим преступлением, пишет Би Би Си.

"Единственные люди, заинтересованные в покупке этого текста, это настоящие фанаты Гарри Поттера", - уточнили в полиции.
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