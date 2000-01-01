12.05 16:56 MIGnews.com

Украден единственный экземпляр приквела “Гарри Поттера”

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В результате кражи со взломом в Бирмингеме был украден приквел к эпопее о Гарри Поттере, написанный Джоан Роулинг на почтовой открытке.Текст был написан карандашом на обеих сторонах открытки формата А5 9 лет назад и продан на аукционе за 25 тысяч фунтов.У украденного приквела нет названия. В тексте рассказывается об отце Гарри Джемсе Поттере и его крестном отце Сириусе Блэке, действие происходит за три года до рождения Гарри Поттера.Полиция Западного Мидленда сообщает, что текст и ювелирные украшения были украдены в период с 13 по 24 апреля.Правоохранительные органы опубликовали специальное заявление с просьбой информировать стражей порядка о деталях, связанных с этим преступлением, пишет Би Би Си."Единственные люди, заинтересованные в покупке этого текста, это настоящие фанаты Гарри Поттера", - уточнили в полиции.