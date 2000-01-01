Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 12.05 13:58   MIGnews.com

Британская полиция просит помощи у поклонников Гарри Поттера

Редкий приквел "Гарри Поттера", написанный от руки Джоан Роулинг на открытке, был украден во время ограбления в центральной Англии, как сообщила в пятницу, 12 мая, полиция, обратившаяся за помощью к поклонникам волшебника по всему миру.

Рукописный рассказ на открытке, объемом в 800 слов, описывает события за три года до рождения Гарри Поттера. Он был продан за 25 000 фунтов стерлингов (32 152 долл. США) на благотворительном аукционе в 2008 году, и был похищен в Бирмингеме с 13 по 24 апреля.

"Пожалуйста, не покупайте этот рассказ, если вам это предложат", - написала Роулинг в Twitter.

Доходы от аукциона были пожертвованы английской организации PEN, которая защищает свободу слова, и Dyslexia Action.

"Купить такую уникальную вещь могут только истинные фанаты Гарри Поттера. Мы призываем всех, кто видел или кому предлагали этот артефакт для покупки, обратиться в полицию", — заявил представитель полиции региона Западный Мидленд констебль Пол Джонси.

Рукописный рассказ Роулинг был написан на открытке формата A5, на обеих ее сторонах, без названия.

Более 750 миллионов копий 7 оригинальных книг о Гарри Поттере проданы по всему миру на 79 языках. Франшиза фильмов собрала более 7 миллиардов долларов во всем мире.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:37
В Австрии захвачен банк
13:21
Атака саудов против порта Ходейда вызовет массовое бегство
13:06
Убийцу Фукаха выгнали из ХАМАСа за аморальное поведение
12:55
Сотни женщин идут в "параде шлюх" по Тель-Авиву  
12:37
Турция: задержаны 53 сотрудника Стамбульской фондовой биржи
12:19
Экс-глава ФБР объяснил, за что его уволили
11:27
Врыв в центре Рима: никто не пострадал
11:20
Российский Су-27 пролетел в шести метрах от самолета ВМС США
10:51
Китай призвал США не политизировать экономические вопросы
10:45
Израиль: штрафы за нарушение прав работников
09:56
Нетаниягу: Место всех иностранных посольств - в Иерусалиме
09:32
НАТО: Австралия может направить больше военных в Афганистан
09:16
Лавров: Трамп настроен на нормализацию отношений с РФ
08:44
Страшная авария на шоссе №5: грузовик перевернулся и сгорел
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus