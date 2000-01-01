12.05 13:58 MIGnews.com

Британская полиция просит помощи у поклонников Гарри Поттера

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Редкий приквел "Гарри Поттера", написанный от руки Джоан Роулинг на открытке, был украден во время ограбления в центральной Англии, как сообщила в пятницу, 12 мая, полиция, обратившаяся за помощью к поклонникам волшебника по всему миру.Рукописный рассказ на открытке, объемом в 800 слов, описывает события за три года до рождения Гарри Поттера. Он был продан за 25 000 фунтов стерлингов (32 152 долл. США) на благотворительном аукционе в 2008 году, и был похищен в Бирмингеме с 13 по 24 апреля."Пожалуйста, не покупайте этот рассказ, если вам это предложат", - написала Роулинг в Twitter.Доходы от аукциона были пожертвованы английской организации PEN, которая защищает свободу слова, и Dyslexia Action."Купить такую уникальную вещь могут только истинные фанаты Гарри Поттера. Мы призываем всех, кто видел или кому предлагали этот артефакт для покупки, обратиться в полицию", — заявил представитель полиции региона Западный Мидленд констебль Пол Джонси.Рукописный рассказ Роулинг был написан на открытке формата A5, на обеих ее сторонах, без названия.Более 750 миллионов копий 7 оригинальных книг о Гарри Поттере проданы по всему миру на 79 языках. Франшиза фильмов собрала более 7 миллиардов долларов во всем мире.