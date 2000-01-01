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12.05 13:21   MIGnews.com

Атака саудов против порта Ходейда вызовет массовое бегство

Нападение на йеменский порт в Ходейда приведет к бегству более 400 000 человек, как заявила в пятницу, 12 мая, Международная организация по миграции ООН. Ранее сообщалось о возможном перемещении 200 000 человек в результате атаки.

"Как минимум 400 000 человек будут бежать из города в восточном направлении, как только Аль-Худейда будет атакован", - сказал в своем заявлении директор по операциям и чрезвычайным ситуациям МОМ Мухаммед Абдикер.

Ранее Организация Объединенных Наций предостерегала от любых нападений коалиционных сил под руководством Саудовской Аравии на порт, который контролируют силы Хути, и являющийся "спасательным кругом" для миллионов людей, остро нуждающихся в продовольствии.
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