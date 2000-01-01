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Турция: задержаны 53 сотрудника Стамбульской фондовой биржи | Фото: Thinkstock12.05 12:37   MIGnews.com

Турция: задержаны 53 сотрудника Стамбульской фондовой биржи

Турецкая полиция задержала 53 бывших сотрудника Стамбульской фондовой биржи в пятницу, 12 мая, по подозрению в связях со священником, обвиняемым в организации попытки июльского переворота, как сообщает газета Haberturk.

Прокуроры приказали арестовать 102 человека в рамках расследования, говорится на своем веб-сайте прокуратуры. Анкара обвинила Фетхуллаха Гюлена, скрывающегося в Соединенных Штатах, в неудавшемся перевороте. Гюлен отрицает свою причастность.

Рейды были проведены на рассвете по 70 адресам, где живут подозреваемые, которые были отстранены от своих должностей в после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года, сообщает Haberturk.

Около 49 000 человек были официально арестованы в связи с неудачным путчем. Около 145 000 гражданских служащих, сотрудников службы безопасности и научных работников также были отстранены от работы или уволены в ходе "чистки".
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