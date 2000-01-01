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12.05 11:27   MIGnews.com

Врыв в центре Рима: никто не пострадал

В пятницу, 12 мая, в центре Рима прогремел взрыв вблизи почты, как сообщают итальянские СМИ. В результате взрыва никто не пострадал. Предполагается, что бомба была в одной из посылок.

"Первоначальная информация говорит о том, что был нанесен ущерб одному автомобилю", - пишет газета La Repubblica на своем сайте.

Информационная служба Luceverde, управляемая итальянским автомобильным клубом в сотрудничестве с городской полицией, заявила в Twitter, что рядом с почтовым отделением проводятся "технические проверки".

Отметим, что почтовое отделение находится вблизи к зданию, в котором расположено учреждение Организации Объединенных Наций (ООН).
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