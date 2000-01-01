12.05 11:20 MIGnews.com

Российский Су-27 пролетел в шести метрах от самолета ВМС США

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Российский истребитель Су-27 пролетел в шести метрах от патрульного самолета ВМС США. Инцидент произошел 9 мая над Черным морем, сообщает NBC News со ссылкой на представителя ВМС США."9 мая российский Су-27 приблизился на расстояние около 20 футов (6 метров) к самолету P-8A Poseidon ВМС США, когда тот выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве", – ссылается NBC со ссылкой на сообщение американского ведомства.В ВМС США это сближение самолетов назвали безопасным. Тем не менее, расстояние в шесть метров между самолетами считается чрезвычайно близким и опасным, хотя для точной оценки каждого случая необходимо учитывать целый ряд факторов, в том числе скорость, высота над уровнем моря и другие показатели.Между тем, в министерстве обороны России, сообщили, что российский истребитель Су-30, был поднят для сопровождения американского самолета-разведчика над Черным морем, приблизился к нему только на безопасную дистанцию."После сближения на безопасную дистанцию пилот российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон". Российский истребитель выполнил маневр приветствия американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией", – сказали в военном ведомстве РФ.