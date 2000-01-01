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Колонны иранцев и `Хизбаллы` бегут из южной Сирии 12.04 09:43   MIGnews.com

Колонны иранцев и "Хизбаллы" бегут из южной Сирии

Сирийский телевизионный канал Orient связанный с сирийскими мятежниками, сообщает о массовом выводе подразделений “Хизбаллы” и иранцев из южной части Сирии в направлении Дамаска.

Иранцы и люди Насраллы покинули штаб-квартиру первой танковой дивизии в Кисва и эвакуируются в Дамаск.

В первой колонне, ушедшей в дамаск, находились высшие командиры “Хизбаллы” в регионе, ответственные за организацию атак в Кунейтре и Дараа. Очень скоро за первой колонной последовала вторая, в которой находились иранцы.

Иранцы и “Хизбалла” бегут из страха попасть под американский удар. Российские военные передали им информацию о том, что они будут первыми целями американских атак в Сирии.
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