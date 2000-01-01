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Доходы от `Дневника Анны Франк` перечислят New Israel Fund 12.04 08:29   MIGnews.com

Доходы от "Дневника Анны Франк" перечислят New Israel Fund

Борьба премьер-министра Биньямина Нетаниягу с одиозным The New Israel Fund продолжает давать обратные плоды – ультралевая НГО подписала договор о сотрудничестве с Фондом Анны Франк.

В прессе сообщают, что сделка с Фондом Анны Франк была подписана еще в прошлом месяце, но объявили об этом лишь накануне Международного дня памяти жертв Холокоста.

"Анна Франк – символ человечества, справедливости, терпимости и принятия отличных от тебя. Эти ценности являются основным направлением работы New Israel Fund с целью оказания Израилю помощи стать еще демократичнее и улучшении израильского общества", - цитирует издание JPost заявление Фонда Анны Франк.

Генеральный директор New Israel Fund Микки Гицин сказал, что сотрудничество с Фондом Анны Франк усилит деятельность его организации в нескольких вопросах, включая борьбу за социальную справедливость, способствование сосуществованию, гендерному равенству и борьбе с расизмом в Израиле.

Стоит отметить, что отец Анны и основатель фонда в ее честь Отто Франк назначил фонд имени своей дочери своим наследником, поэтому за неимением у него каких-либо родственников после его смерти организация получила право распоряжаться правами на "Дневник Анны Франк" и другие сочинения погибшей в концлагере Берген-Бельзен девочки.
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