12.04 08:29

Доходы от "Дневника Анны Франк" перечислят New Israel Fund

Борьба премьер-министра Биньямина Нетаниягу с одиозным The New Israel Fund продолжает давать обратные плоды – ультралевая НГО подписала договор о сотрудничестве с Фондом Анны Франк.В прессе сообщают, что сделка с Фондом Анны Франк была подписана еще в прошлом месяце, но объявили об этом лишь накануне Международного дня памяти жертв Холокоста."Анна Франк – символ человечества, справедливости, терпимости и принятия отличных от тебя. Эти ценности являются основным направлением работы New Israel Fund с целью оказания Израилю помощи стать еще демократичнее и улучшении израильского общества", - цитирует издание JPost заявление Фонда Анны Франк.Генеральный директор New Israel Fund Микки Гицин сказал, что сотрудничество с Фондом Анны Франк усилит деятельность его организации в нескольких вопросах, включая борьбу за социальную справедливость, способствование сосуществованию, гендерному равенству и борьбе с расизмом в Израиле.Стоит отметить, что отец Анны и основатель фонда в ее честь Отто Франк назначил фонд имени своей дочери своим наследником, поэтому за неимением у него каких-либо родственников после его смерти организация получила право распоряжаться правами на "Дневник Анны Франк" и другие сочинения погибшей в концлагере Берген-Бельзен девочки.