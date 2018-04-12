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НАТО осуждает химатаку в Сирии 13.04 07:28   MIGnews.com

НАТО осуждает химатаку в Сирии

В четверг, 12 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил использование химического оружия в Сирии. Он потребовал от войск Асада обеспечения доступа к месту атаки международным наблюдателям.

Во время пресс-конференции с премьером Словакии Петером Пеллегрини Столтенберг рассказал, что альянс обсудил ситуацию в Сирии и осудил использование химоружия.

По его словам, последняя атака была жуткой, в результате нападения умерли десятки людей, среди которых были и дети, пишет NY Times.

Столтенберг требует от сирийского режима и его сторонников предоставить полный и беспрепятственный доступ международной медицинской помощи и международных наблюдателей к месту химатаки.

Альянс считает применение химоружия угрозой международному миру и безопасности – виновники должны понести наказание. НАТО сделает все возможное для сохранения запрета на использование химоружия.
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