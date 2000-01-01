Специалисты ОЗХО направляются в Сирию

В четверг, 12 апреля, Организация по запрещению химоружия подтвердила информацию о том, что группа специалистов отправилась в Сирию для расследования предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума. Об этом они сообщили на странице в соцсети Twitter.
В посте ОЗХО в Twitter говорится, что команда миссии на пути в Сирию и начнет свою работу с 14 апреля.
Отметим, 6 апреля в результате авиаударов по городу Дума (Восточная Гута), погибли 100 человек, более 50 ранены.
Сегодня Россия сообщила, что войска Башара Асада и российские взяли под контроль город Дума, и всю Восточную Гуту.
Ранее, американский президент анонсировал предстоящий ракетный удар по Сирии: "Готовься, Россия, они прилетят. Они будут славные, новые умные ракеты".
Россия привела в готовность войска ПВО, разведки и ударные силы из-за угрозы ракетного удара США по Сирии.