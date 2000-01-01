12.04 02:27 MIGnews.com

Специалисты ОЗХО направляются в Сирию

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В четверг, 12 апреля, Организация по запрещению химоружия подтвердила информацию о том, что группа специалистов отправилась в Сирию для расследования предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума. Об этом они сообщили на странице в соцсети Twitter.В посте ОЗХО в Twitter говорится, что команда миссии на пути в Сирию и начнет свою работу с 14 апреля.Отметим, 6 апреля в результате авиаударов по городу Дума (Восточная Гута), погибли 100 человек, более 50 ранены.Сегодня Россия сообщила, что войска Башара Асада и российские взяли под контроль город Дума, и всю Восточную Гуту.Ранее, американский президент анонсировал предстоящий ракетный удар по Сирии: "Готовься, Россия, они прилетят. Они будут славные, новые умные ракеты".Россия привела в готовность войска ПВО, разведки и ударные силы из-за угрозы ракетного удара США по Сирии.