Тренировочные полеты напугали жителей Тель-Авива

Жители центральных районов Государства Израиль сегодня были удивлены, а некоторые – серьезно испугались, услышав рев двигателей реактивных самолетов, передвигавшихся на относительно небольшой всоте, сообщает в четверг, 12 апреля The Times of Israel.
Согласно информации издания, самолеты довольно низко пролетели над Тель-Авивом, выполняя в воздухе сложные фигуры.
На фоне этого жители города начали массово звонить в отделения полиции, чтобы узнать, что происходит и чем вызвано появление над Тель-Авивом большого количества самолетов.
По данным радиостанции "Кан Бет", их обращения едва не парализовали работу диспетчерской службы полиции.
Отмечается, что также в социальных сетях быстро распространились фотографии и видеозаписи с самолетами.
В пресс-службе ЦАХАЛа отметили, что речь идет всего лишь о тренировочных полетах, которые необходимы для подготовки к празднованию семидесятого Дня независимости Израиля.