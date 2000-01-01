Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Тренировочные полеты напугали жителей Тель-Авива | Фото:12.04 20:21   MIGnews.com

Тренировочные полеты напугали жителей Тель-Авива

Жители центральных районов Государства Израиль сегодня были удивлены, а некоторые – серьезно испугались, услышав рев двигателей реактивных самолетов, передвигавшихся на относительно небольшой всоте, сообщает в четверг, 12 апреля The Times of Israel.

Согласно информации издания, самолеты довольно низко пролетели над Тель-Авивом, выполняя в воздухе сложные фигуры.

На фоне этого жители города начали массово звонить в отделения полиции, чтобы узнать, что происходит и чем вызвано появление над Тель-Авивом большого количества самолетов.

По данным радиостанции "Кан Бет", их обращения едва не парализовали работу диспетчерской службы полиции.

Отмечается, что также в социальных сетях быстро распространились фотографии и видеозаписи с самолетами.

В пресс-службе ЦАХАЛа отметили, что речь идет всего лишь о тренировочных полетах, которые необходимы для подготовки к празднованию семидесятого Дня независимости Израиля.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:48
На границе с Газой убит один палестинец
21:28
США настаивают на примирении Израиля и Польши
21:22
РФ просит ФРГ выдать Ковальчука
20:57
Убитый палестинский журналист сам был жертвой ХАМАСа
19:24
Палестинским активистам в Газе пришлось ампутировать ноги
18:59
Британцам рассказали о странных законах РФ перед ЧМ-2018
18:55
Посла Ирландии вызвали на ковер в МИД Израиля
18:13
Аббас осудил "большой заговор" против палестинцев
17:44
У РФ был мотив для осуществления покушения
17:43
Египет открыл границу с Газой накануне новых акций протеста
17:02
МИД РФ: Удар Израиля по Т4 совпал с активизацией джихадистов
16:56
Пилот ВВС Греции разбился после перехвата турецкого самолета
16:47
Ривлин рассказал полякам правду о Холокосте
16:42
Атакован правительственный квартал в Афганистане
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus