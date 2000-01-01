Аргентинские копы говорят, что мыши съели 540 кг конопли
На полицейском складе в городе Пилар была проведена ревизия, которая показала недостачу 540 кг марихуаны. Полицейские утверждают, что наркотик съели мыши, такое оправдание не устроило руководство, и копы были уволены.
Восемь аргентинских полицейских, подозреваемых в причастности к пропаже наркотиков, в суде заявили, что их "съели мыши".
На это судебные эксперты возразили, что вряд ли бы мыши стали есть наркотики и что, даже если бы они приняли "травку" за пищу, то наверняка бы умерли. Так, представитель судьи передал слова экспертов: "На складе было бы много трупов", пишет .