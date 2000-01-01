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Аргентинские копы говорят, что мыши съели 540 кг конопли 13.04 04:06   MIGnews.com

Аргентинские копы говорят, что мыши съели 540 кг конопли

На полицейском складе в городе Пилар была проведена ревизия, которая показала недостачу 540 кг марихуаны. Полицейские утверждают, что наркотик съели мыши, такое оправдание не устроило руководство, и копы были уволены.

Восемь аргентинских полицейских, подозреваемых в причастности к пропаже наркотиков, в суде заявили, что их "съели мыши".

На это судебные эксперты возразили, что вряд ли бы мыши стали есть наркотики и что, даже если бы они приняли "травку" за пищу, то наверняка бы умерли. Так, представитель судьи передал слова экспертов: "На складе было бы много трупов", пишет .

Пропажу обнаружил новый руководитель местной полиции Эмилио Портеро.

Суд еще выяснит, пропали ли наркотики по халатности сотрудников или были намеренно украдены. Полицейские предстанут перед судом 4 мая.
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