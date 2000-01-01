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У РФ был мотив для осуществления покушения | Фото:12.04 17:44   MIGnews.com

У РФ был мотив для осуществления покушения

Специалисты Организации по запрещению химоружия подтвердила выводы британской стороны о типе нервно-паралитического вещества, которым отравили семью Скрипалей, как известно с докладом можно ознакомиться на сайте Организации.

В документе не сообщается название вещества "высокой чистоты", но говорится, что оно содержится в полном засекреченном отчете, доступном только странам-членам ОЗХО.

Глава британского МИДА Борис Джонсон после обнародования выводов ОЗХО сказал, что только у России был мотив, средства и данные для осуществления покушения, пишет АР.

Джонсон заверил, что нет никаких сомнений в том, что было использовано, и нет альтернативного объяснения того, кто несет ответственность.

Напомним Mignews сообщал, что ОЗХО подготовила отчет об итогах расследования по делу об отравлении Скрипалей, он был передан Британии и другим странам организации.
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