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Пилот ВВС Греции разбился после перехвата турецкого самолета 12.04 16:56   MIGnews.com

Пилот ВВС Греции разбился после перехвата турецкого самолета

Пилот греческого истребителя Mirage 2000-5 погиб после того, как его самолет рухнул в Эгейское море.

Два истребителя греческих ВВС выполняли миссию по перехвату турецкого истребителя, вторгнувшегося в греческое воздушное пространство в районе острова Скирос.

Министр обороны Греции Панос Камменос заявил: “Греческий пилот присоединился к Пантеону Героев. Он пал на защите нашего суверенитета и территориальной целостности”.

Самолеты и катера греческих ВМС посланы на поиски обломков самолета.
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