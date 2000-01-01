12.04 16:56 MIGnews.com

Пилот ВВС Греции разбился после перехвата турецкого самолета

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Пилот греческого истребителя Mirage 2000-5 погиб после того, как его самолет рухнул в Эгейское море.Два истребителя греческих ВВС выполняли миссию по перехвату турецкого истребителя, вторгнувшегося в греческое воздушное пространство в районе острова Скирос.Министр обороны Греции Панос Камменос заявил: “Греческий пилот присоединился к Пантеону Героев. Он пал на защите нашего суверенитета и территориальной целостности”.Самолеты и катера греческих ВМС посланы на поиски обломков самолета.