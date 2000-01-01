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Атакован правительственный квартал в Афганистане 12.04 16:42   MIGnews.com

Атакован правительственный квартал в Афганистане

Утром в четверг, 12 апреля, боевики "Талибана" атаковали правительственный квартал в Афганистане, в результате чего погибли 15 силовиков и чиновников, а также 45 боевиков.

В результате часовой перестрелки погибли 15 человек, в том числе трое высокопоставленных чиновников.

Депутат Мохаммада Ариф Рахмани утверждает, что от действий террористов погибли губернатор, начальник разведки и замглавыполиции, пишет Yahoo.

Заместитель начальника полиции провинции Гандзи Рамазан Али Мосен сообщил, что во время атаки умерли 7 сотрудников полиции и 5 сотрудников разведки. Мосен также рассказал, что погибли 45 талибов, а 8 членов афганских сил безопасности получили ранения.
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