В Китае взорвался грузовик, перевозивший взрывчатку
В Китае взорвался автомобиль, перевозивший взрывчатые вещества для промышленных и строительных целей в провинции Шэньси, Китай.
В результате взрыва погибло 7 человек, еще 13 получили травмы разной степени тяжести.
Об инциденте сообщили в RT. В агентстве подчеркнули, что грузовик взорвался вне территории склада, а уже выехав за его границы.
На данный момент полиция расследует проишествие.
Напомним, в феврале текущего года во время проведения работ по техобслуживанию на химзаводе в китайской провинции Шаньдун прогремел взрыв. В результате взрыва один человек погиб, шесть получили травмы, и один человек пропал без вести.