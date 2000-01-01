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13.04 00:25   MIGnews.com

В Китае взорвался грузовик, перевозивший взрывчатку

В Китае взорвался автомобиль, перевозивший взрывчатые вещества для промышленных и строительных целей в провинции Шэньси, Китай.

В результате взрыва погибло 7 человек, еще 13 получили травмы разной степени тяжести.

Об инциденте сообщили в RT. В агентстве подчеркнули, что грузовик взорвался вне территории склада, а уже выехав за его границы.

На данный момент полиция расследует проишествие.

Напомним, в феврале текущего года во время проведения работ по техобслуживанию на химзаводе в китайской провинции Шаньдун прогремел взрыв. В результате взрыва один человек погиб, шесть получили травмы, и один человек пропал без вести.
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