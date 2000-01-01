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Мокед 100 вышел из строя из-за маневров ВВС над Тель-Авивом 12.04 12:09   MIGnews.com

Мокед 100 вышел из строя из-за маневров ВВС над Тель-Авивом

Колл-центр израильской полиции, “Мокед 100” рухнул из-за шквала телефонных звонков, обрушившихся в ходе маневров истребителей ВВС Израиля над Тель-Авивом.

Сотни обеспокоенных граждан звонили для того, чтобы выяснить почему над городом летают на бреющем полете реактивные истребители.

Командир тель-авивского округа полиции генерал Давид Битан приказал пресс-службе успокоить граждан и объяснить, что речь идет о подготовке к воздушному параду в честь Дня Независимости Израиля.

Затем с несколько запоздалым заявлением выступила пресс-служба ЦАХАЛа.
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