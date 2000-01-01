12.04 09:07 MIGnews.com

Два майора ЦАХАЛа требовали от солдата показать пенис

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Два офицера территориальной бригады Эйлат отстранены от занимаемых должностей за издевательства над солдатом.Два офицера, в чине майоров, явились в офис прапорщика, в котором находился пострадавший и еще несколько военнослужащих. Они начали громко издеваться на солдатом и говорили: “Сними штаны, покажи нам свой пенис, говорят, что он у тебя очень большой”.Солдат говорит: “Я не знал, куда деваться от стыда”. Он пытался покинуть помещение, но офицеры заперли дверь. Один из офицеров схватил его за локоть, силой усадил на стул и с солдата стали силой стягивать штаны. Солдату удалось вырваться, но в этот момент один майор выхватил нож и пригрозил порезать солдату штаны. Позднее офицер утверждал, что речь шла о “шутке”.Солдат подал жалобу на действия офицеров в военную полицию. Офицеры были сначала арестованы, затем отстранены от выполнения обязанностей. На офицеров открыто уголовное дело в военном суде южного командования.Адвокатом офицеров удалось достигнуть сделки с правосудием, согласно которой обвинение в сексуальной атаке будет снято и вместо этого выдвинуто обвинение в дурном поведении и нарушении дисциплины. Офицеры выразили раскаяние в связи с содеянным.Каждый из офицеров понижен в звании до капитана, уволен из армии, приговорен к 21 дню тюрьмы и выплатит компенсацию в размере 3 тысяч шекелей пострадавшему солдату.