12.04 08:57 MIGnews.com

Атака беспилотника на Синае

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Один человек был убит ударом беспилотного летательного аппарата в Рафахе на Синае в понедельник, спустя несколько часов после того, как ракета "Град" обрушилась на теплицу в эшколском районе Израиля, как сообщает "Аль-Джазира".ЦАХАЛ не прокомментировал данное сообщение, однако, как сообщается, Израиль нанес беспилотные удары "с ведома и благословения" Египта против террористов ISIS на неустойчивом полуострове.Армия заявила, что ракета была выпущена с Синая, и "Синайская провинция", ячейка "Исламского Государства" на полуострове, через информационное агентство Amaq взяла на себя ответственность за атаку "Градом" в Мошав-Йевуле рядом с египетской границей.Жители сообщили, что слышали взрывы, а сотрудники службы безопасности нашли снаряд вскоре после этого в теплице.Ракетный обстрел произошел, когда евреи готовились к празднику Песах, и вскоре после того, как правительство закрыло КПП Таба между Эйлатом и Египтом в связи с обеспокоенностью, что террористы будут атаковать туристов на Синае.В заявлении Контртеррористического бюро говорится, что министр разведки Исраэль Кац принял решение после консультаций с министром обороны Авигдором Либерманом, сославшись на "активизацию деятельности" террористов ISIS на Синае в последние месяцы, а также на серьезность угрозы нападения.Израильтяне на Синайском полуострове должны немедленно вернуться домой, сообщают в министерстве.Закрытие границы, в результате которой тысячи израильтян, которые намеревались провести свои каникулы на полуострове, изменили свои планы в последнюю минуту, вступило в силу немедленно, и будет действовать, по меньшей мере, до 18 апреля.Тем не менее, дорога вдоль египетской границы, маршрут 10, будет открыта для гражданских лиц во время праздника. Дорога обычно закрыта для невоенных транспортных средств.