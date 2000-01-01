Полиция Германии: Все еще неясно, кто стоит за взрывами
Немецкая полиция заявила, что все еще не известно, кто стоит за "серьезной взрывной атакой" на командный автобус футбольной команды "Боруссия Дортмунд", в результате которой пострадал один игрок.
"В настоящее время до сих пор неясно, какова реальная основа этого действия", - заявил на пресс-конференции начальник полиции Дортмунда Грегор Ланге.
Грегор Ланге сообщил, что полиция предположила, что командный автобус был намеренно атакован, поскольку он покинул отель, в котором останавливалась команда, по дороге на стадион для участия в матче Лиги чемпионов.
"Риск теракта сегодня не нов. Мы давно готовились к этому, я не хочу предполагать, что это был террористический акт, все это все еще расследуется. Мы хотим быть осторожными, это расследуется очень профессионально", - добавил Ланге.
По словам чиновника государственной прокуратуры, рядом с местом взрыва было обнаружено письмо, но было неясно, является ли письмо подлинным.
Пресс-секретарь "Боруссии Дортмунд" сказал, что травмированному игроку Марку Бартра прооперировали сломанную кость в руке.