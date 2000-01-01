Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Полиция Германии: Все еще неясно, кто стоит за взрывами | Фото: Thinkstock12.04 08:23   MIGnews.com

Полиция Германии: Все еще неясно, кто стоит за взрывами

Немецкая полиция заявила, что все еще не известно, кто стоит за "серьезной взрывной атакой" на командный автобус футбольной команды "Боруссия Дортмунд", в результате которой пострадал один игрок.

"В настоящее время до сих пор неясно, какова реальная основа этого действия", - заявил на пресс-конференции начальник полиции Дортмунда Грегор Ланге.

Грегор Ланге сообщил, что полиция предположила, что командный автобус был намеренно атакован, поскольку он покинул отель, в котором останавливалась команда, по дороге на стадион для участия в матче Лиги чемпионов.

"Риск теракта сегодня не нов. Мы давно готовились к этому, я не хочу предполагать, что это был террористический акт, все это все еще расследуется. Мы хотим быть осторожными, это расследуется очень профессионально", - добавил Ланге.

По словам чиновника государственной прокуратуры, рядом с местом взрыва было обнаружено письмо, но было неясно, является ли письмо подлинным.

Пресс-секретарь "Боруссии Дортмунд" сказал, что травмированному игроку Марку Бартра прооперировали сломанную кость в руке.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:08
Никто не знает что мы здесь: стратегические подлодки ЦАХАЛа  
07:56
Китайские СМИ призывают КНДР "одуматься"
07:27
2 палестинца задержаны при попытке проникнуть в Израиль
07:19
ЕС продлил на год санкции против Ирана
06:58
У автобуса "Боруссии" взорвали бомбу. Подробности
05:22
Главы МИД Сирии и Ирана посетят Москву в конце недели
04:26
Молодая девушка изнасиловала, ограбила таксиста и сбежала
03:16
Колизей опять стал жертвой туристов
02:17
Открыто новое полезное свойство оливкового масла
01:43
Россияне стали лучше относиться к США, ЕС и Украине
00:36
Бомбы сорвали матч Лиги Чемпионов
00:25
На Тайване запретили есть кошек и собак
23:14
58-летняя Мадонна показала фото без макияжа
22:39
Число смертных казней в мире снизилось на 37%
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus