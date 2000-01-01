12.04 08:23 MIGnews.com

Полиция Германии: Все еще неясно, кто стоит за взрывами

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Немецкая полиция заявила, что все еще не известно, кто стоит за "серьезной взрывной атакой" на командный автобус футбольной команды "Боруссия Дортмунд", в результате которой пострадал один игрок."В настоящее время до сих пор неясно, какова реальная основа этого действия", - заявил на пресс-конференции начальник полиции Дортмунда Грегор Ланге.Грегор Ланге сообщил, что полиция предположила, что командный автобус был намеренно атакован, поскольку он покинул отель, в котором останавливалась команда, по дороге на стадион для участия в матче Лиги чемпионов."Риск теракта сегодня не нов. Мы давно готовились к этому, я не хочу предполагать, что это был террористический акт, все это все еще расследуется. Мы хотим быть осторожными, это расследуется очень профессионально", - добавил Ланге.По словам чиновника государственной прокуратуры, рядом с местом взрыва было обнаружено письмо, но было неясно, является ли письмо подлинным.Пресс-секретарь "Боруссии Дортмунд" сказал, что травмированному игроку Марку Бартра прооперировали сломанную кость в руке.