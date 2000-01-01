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Китайские СМИ призывают КНДР `одуматься` | Фото: Thinkstock12.04 07:56   MIGnews.com

Китайские СМИ призывают КНДР "одуматься"

"Северная Корея должна прекратить любые планы в отношении ядерной и ракетной деятельности «для своей собственной безопасности", как заявила в среду китайская газета, предупреждая, что Соединенные Штаты дали понять, что не планирует "сосуществовать" с ядерным оружием в Пхеньяне.

Северокорейские государственные СМИ предостерегли во вторник о ядерном нападении на Соединенные Штаты при любых признаках американской агрессии, в свете того, что ударная группа ВМС США движется в направлении западной части Тихого океана – сила, которую президент США Дональд Трамп назвал "армадой".

Трамп, призвавший Китай сделать больше для обуздания своего изолированного союзника и соседа, написал в Twitter, что Северная Корея "ищет неприятностей", и Соединенные Штаты "решат проблему" с помощью Пекина или без него.

Корейский полуостров не был так близок к "военному столкновению" с тех пор, как Северная Корея провела свои первые ядерные испытания в 2006 году, пишет влиятельный государственный таблоид Китая.

"Не только Вашингтон наполняется уверенностью и высокомерием после ракетных обстрелов в Сирии, но Трамп также готов считаться человеком, выполняющим свои обещания", - говорится в сообщении.

"США решают остановить КНДР от дальнейших ядерных испытаний, они не планируют сосуществовать с ядерным оружием в Пхеньяне", - пишут СМИ.

"Пхеньяну следует избегать ошибок", - подчеркивает китайский таблоид.
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