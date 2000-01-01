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В автобусе `Боруссии` взорвали бомбу 12.04 06:58   MIGnews.com

В автобусе "Боруссии" взорвали бомбу

Германский футбольный клуб Боруссия (Дортмунд) был атакован непосредственно перед матчем четвертьфинала с Лиги Чемпионов против клуба Монако.

В автобусе, в котором ехали члены команды, произошли три взрыва.

Полиция минувшей ночью сообщила, что речь идет о “целенаправленной атаке”.

В результате взрывов осколками стекла и шрапнели ранен Марк Барта.

Рядом с местом взрыва найдено письмо, в котором те, кто устроил нападение берут на себя ответственность. Сандра Люке, пресс-представитель прокуратуры земли Северный Рейн-Вестфалия заявила, что письмо “интенсивно изучается” с тем, чтобы установить его подлинность.

Рядом с местом взрывов обнаружено четвертое, неразорвавшееся взрывное устройство.

Матч с Монако был отменен, стадион Дортмунда эвакуирован.
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