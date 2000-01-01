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YouTube 12.04 21:44   MIGnews.com

Полиция на вертолете ловила детей, укравших конфеты

В Канаде произошла достаточно таки курьезная ситуация. Так, полиция организовала полномасштабную спецорганизацию для того чтобы поймать подростков, которые украли сладости. Об этом пишет Huffington Post в среду, 12 апреля.

По данным издания, инцидент произошел недалеко от Торонто в парке развлечений. В операции по поиску воришек участвовали отряд кинологов, полицейский вертолет с тепловизором и спецназ округа Йорк.



В итоге, подростки возрастом 15-16 лет были обнаружены неподалеку от места преступления. По словам сотрудников полиции, они прятались за кустами, где доедали украденные конфеты.
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