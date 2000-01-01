12.04 20:55 MIGnews.com

Бангладеш казнил исламистов за покушение на посла Британии

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Власти Бангладеш привели в исполнение смертный приговор трем исламистам, которые совершили нападение посла Британии в 2004 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя тюрьмы.Лидер террористической организации "Харкат-уль-Джихад аль-Ислами" Муфти Абдул Ханнан и его подчиненный Шариф Шахедул были повешены в тюрьме города Кашимпур. Третий боевик, Делвар Хусейн, казнен в центральной тюрьме города Силхет.По данным агентства в начале текущего года президент Бангладеш Абдул Хамид отклонил их прошение о помиловании, после чего Верховный суд подтвердил приговор.Исламисты были приговорены к смертной казни в 2008 году за покушение на британского посла. Так, 21 мая 2004 года посол Британии Анвар Чхоудхари посетил пятничную молитву в своем родном городе Силхет.После того как дипломат вышел из мечети, группа боевиков забросала его гранатами. В результате нападения Чхоудхари был ранен осколком в ногу. Жертвами атаки стали 2 человека и более 50 получили ранения.