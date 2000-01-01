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фото из соцсети 12.04 19:38   MIGnews.com

Исполнитель теракта был под наблюдением спецслужб Турции

По данным агентства, Акбаржон Джалилов привлек внимание турецких спецслужб, но они не нашли в его действиях ничего противозаконного

Подозреваемый в совершении теракта в санкт-петербургском метро Акбаржон Джалилов въехал в Турцию в ноябре 2015 года и был депортирован в декабре 2016-го из-за нарушения визового режима. Находясь в Турции, он привлек внимание спецслужб страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальный турецкий источник.

Во время пребывания в Турции Джалилов привлек внимание турецких спецслужб, однако они не нашли в его действиях ничего противозаконного и никаких действий в отношении него не предприняли, отмечает агентство.
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