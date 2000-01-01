После теракта в УЕФА усилит меры безопасности на матчах
“Руководство УЕФА заявило после взрывов в немецком Дортмунде, что планирует значительно усилить меры по обеспечению безопасности на всех матчах Лиги чемпионов.
Как передает “Советский спорт“, прежние меры скорректируют совместно со службой безопасности, полицией и руководителями стадионов и футбольных команд. Также представитель организации отметил, что высшим приоритетом для УЕФА остается безопасность всех граждан, которые приходят на матч.
К слову, оба подозреваемых в организации взрывов на данный момент задержаны, один из них оказался радикальным исламистом.
Ранее Генпрокуратура Германии признала случившееся около футбольного стадиона терактом.
Инцидент произошел минувшим вечером. Взрыв прогремел на обочине дороги, когда к участку подъехал автобус с футболистами команды “Боруссия”. В итоге травмы получил один из спортсменов.