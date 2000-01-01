12.04 21:20 MIGnews.com

После теракта в УЕФА усилит меры безопасности на матчах

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“Руководство УЕФА заявило после взрывов в немецком Дортмунде, что планирует значительно усилить меры по обеспечению безопасности на всех матчах Лиги чемпионов.Как передает “Советский спорт“, прежние меры скорректируют совместно со службой безопасности, полицией и руководителями стадионов и футбольных команд. Также представитель организации отметил, что высшим приоритетом для УЕФА остается безопасность всех граждан, которые приходят на матч.К слову, оба подозреваемых в организации взрывов на данный момент задержаны, один из них оказался радикальным исламистом.Ранее Генпрокуратура Германии признала случившееся около футбольного стадиона терактом.Инцидент произошел минувшим вечером. Взрыв прогремел на обочине дороги, когда к участку подъехал автобус с футболистами команды “Боруссия”. В итоге травмы получил один из спортсменов.