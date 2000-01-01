12.04 17:32 MIGnews.com

Версия: "Боруссию" взорвали за "Торнадо"

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Полицейские задержали одного из подозреваемых в организации взрывов, происшедших вечером 11 апреля в Дортмунде рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия". Одновременно генпрокуратура ФРГ официально объявила происшедшее актом терроризма.Три взрыва прогремели рядом с автобусом команды за час до начала четвертьфинального матча Лиги Чемпионов между этой командой и французским "Монако". Бомбы были начинены металлической шрапнелью.В момент атаки автобус только отъехал от отеля, где базировалась команда, и повернул на ближайшую улицу, чтобы направиться к расположенному в 10 километрах стадиону "Сигнал Идуна Парк". Судя по всему, взрывные устройства были спрятаны в ограждении проезжей части или в придорожных кустах.В результате нападения пострадали два человека: сопровождавший автобус офицер полиции и игрок "Боруссии" Марк Бартра. Футболист отделался травмой запястья от вылетевшего стекла и после ночи в больнице был выписан. Полицейский, ехавший на мотоцикле, был оглушен взрывом.Матч отменили и перенесли на 12 апреля, все купленные на него билеты действительны. Сразу после случившегося болельщики "Боруссии" распространили в соцсетях хэштег #bedforawayfans, с помощью которого приехавшие в город поклонники "Монако" могли найти для себя в городе место, чтобы переночевать в ожидании перенесенной игры.Первоначально полиция Дортмунда не рассматривала случившееся как теракт, а основной версией происшедшего был хулиганизм. Однако через некоторое время взрывов рядом с автобусом была найдена анонимная записка.В ней якобы было сказано, что из Германии вылетают самолеты "Торнадо", которые участвуют в "убийствах мусульман в так называемом "Исламском государстве" .Кроме того, сообщается, что в записке содержится фраза "Во имя Аллаха, милостивого, щедрого", идет речь о прошлогоднем рождественском теракте в Берлине, и упоминается канцлер Германии Ангела Меркель.Одновременно в Сети появилось еще одно письмо, в котором ответственность за нападение брала на себя антифашистская экстремистская группировка. Власти, впрочем, подвергли сомнению аутентичность как самого сообщения, так и сайта, на котором оно было размещено.В результате спецслужбы Германии стали расследовать террористическую версию нападения на автобус "Боруссии" как основную. В ходе проведенных оперативных действий 12 апреля был задержан один из двоих подозреваемых в причастности к совершению преступления исламистов. В квартирах обоих подозреваемых проведен обыск.Матч между "Боруссией" и "Монако" пройдет 12 апреля в 19:45 по местному времени (21:45 по московскому времени) при повышенных мерах безопасности. В частности, на стадион не будет разрешено проносить рюкзаки.