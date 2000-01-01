12.04 18:51 MIGnews.com

Ответственность за теракт в Диярбакыре взяла на себя РПК

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Ответственность за теракт в турецком городе Диярбакыре взяла на себя Рабочая партия Курдистана, запрещенная в Турции, передает Reuters.Взрыв прогремел в минувший вторник в мастерской по ремонту полицейской бронетехники рядом с одним из корпусов управления безопасности города.МВД Турции квалифицировало взрыв как теракт. Его жертвами стали три человека, свыше 10 человек получили ранения. Среди пострадавших есть полицейские.После взрыва здание мастерской частично обрушилось, под завалами находились люди.