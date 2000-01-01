12.04 17:30 MIGnews.com

Япония подняла истребители из-за российских самолетов

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Истребители ВВС Японии поднялись по тревоге из-за приближения к границе шести российских самолетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенный штаб сил самообороны.По данным ведомства, два стратегических бомбардировщика Ту-95 и противолодочных самолета Ил-38 облетели побережье со стороны Японского моря. Еще два противолодочных самолета ТУ-142 пролетели вдоль тихоокеанского побережья.В японском оборонном ведомстве подчеркнули, что воздушное пространство страны нарушено не было.Местные СМИ отмечают, что подобный одновременный облет Японии с двух сторон российскими самолетами наблюдался в апреле 2014 года.