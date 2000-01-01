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Найден застреленным адвокат убийцы Старовойтовой | Фото: Thinkstock12.04 16:17   MIGnews.com

Найден застреленным адвокат убийцы Старовойтовой

В Ленинградской области найден убитым адвокат Евгений Русаков, защищавший исполнителя убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. В качестве приоритетной следствие рассматривает версию самоубийства.

Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе СУ СКР региона, тело 38-летнего мужчины с пулевым ранением в районе подбородка было обнаружено в одном из домов по улице Сосновая поселка Вырица Гатчинского района. При осмотре места происшествия обнаружена стреляная гильза.

Как установило следствие, вечером 9 апреля убитый в состоянии алкогольного опьянения на автомашине при подъезде к своему дому совершил ДТП, после чего оставил место происшествия и ушел домой. Рядом с телом был обнаружен пистолет чешского производства.

Евгений Русаков являлся защитником Виталия Акишина, обвиненного в убийстве Галины Старовойтовой, который в июне 2005 года был приговорен к 23,5 годам лишения совбоды.

Депутат Госдумы, сопредседатель партии "Демократическая Россия" Галина Старовойтова была застрелена в Петербурге 20 ноября 1998 года.
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