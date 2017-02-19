Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












`Беспрецедентное насилие` в парке Рамат-Гана 12.04 17:09   MIGnews.com

"Беспрецедентное насилие" в парке Рамат-Гана

Окружная прокуратура Тель-Авива предъявила обвинительное заключение Шаю Лариха, Моше Бен-Двиру и и Лиору Абада в нападении на гангстера Рони Харари и его телохранителя в парке в Рамат-Гане несколько месяцев назад.




Трое обвиняемых принадлежат к криминальной организации Амира Мюльнера.

Трое обвиняемых, в сопровождении других людей, прибыли 15 декабря на встречу с Харари в парк в Рамат-Гане.

Дискуссия быстро накалилась, и обвиняемые атаковали Харари и его людей. Харари удалось убежать, и внимание обвиняемых переключилось на его телохранителя, который лежал на земле истекая кровью от уже полученных в драке ранений. Один из нападавших, чья личность до сих пор не установлена, нанес ему удары ножом в нижнюю часть тела и в лицо. После этого обвиняемые бежали с места преступления.

Прокуратура Тель-Авива подчеркивает, что речь идет о случае “беспрецедентного насилия” в общественном парке Рамат-Гана, в тот момент, когда в нем находилось множество горожан, в том числе детей.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:32
Версия: "Боруссию" взорвали за "Торнадо"
17:30
Япония подняла истребители из-за российских самолетов
17:25
Министры иностранных дел Сирии и Ирана посетят Москву
16:51
Олланд: удар США – инструмент для продвижения мира в Сирии
16:32
Причина пожара в Синема-Сити - непогашенная сигарета
16:17
Найден застреленным адвокат убийцы Старовойтовой
16:12
В Бен-Гурион изъяли 8 кг кокаина
15:52
Госдума согласна перенести выборы президента на 18 марта
15:44
В Дортмунде задержан подозреваемый в теракте
15:17
Шойгу: К немедленному пуску готовы 96% стратегических ракет
15:10
Обвиняемый в теракте в Стокгольме мало смыслил в исламе
14:55
Турция отрицает шпионаж за экспатриантами в Швейцарии
14:48
Очная ставка с "насильником" из Большого Брата
14:26
Около 12 000 человек будут перемещены по территории Сирии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus