12.04 17:09 MIGnews.com

"Беспрецедентное насилие" в парке Рамат-Гана

תיעוד: תגרה בה היו מעורבים רוני הררי ומאבטחו שלשום pic.twitter.com/SXrDWzzlRv — חדשות 10 (@news10) February 19, 2017

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Окружная прокуратура Тель-Авива предъявила обвинительное заключение Шаю Лариха, Моше Бен-Двиру и и Лиору Абада в нападении на гангстера Рони Харари и его телохранителя в парке в Рамат-Гане несколько месяцев назад.Трое обвиняемых принадлежат к криминальной организации Амира Мюльнера.Трое обвиняемых, в сопровождении других людей, прибыли 15 декабря на встречу с Харари в парк в Рамат-Гане.Дискуссия быстро накалилась, и обвиняемые атаковали Харари и его людей. Харари удалось убежать, и внимание обвиняемых переключилось на его телохранителя, который лежал на земле истекая кровью от уже полученных в драке ранений. Один из нападавших, чья личность до сих пор не установлена, нанес ему удары ножом в нижнюю часть тела и в лицо. После этого обвиняемые бежали с места преступления.Прокуратура Тель-Авива подчеркивает, что речь идет о случае “беспрецедентного насилия” в общественном парке Рамат-Гана, в тот момент, когда в нем находилось множество горожан, в том числе детей.