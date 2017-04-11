12.04 16:32 MIGnews.com

Причина пожара в Синема-Сити - непогашенная сигарета

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Следователи установили причину пожара в Синема-Сити на перекрестке Глилот.Около 16:00 11 апреля сработала пожарная сигнализация во всех залах комплекса Синема Сити, наполненных семьями с детьми. Дым наполнил западную часть комплекса. Команды пожарных и сотрудников Маген Давид Адом эвакуировали зрителей.Четыре человека, в том числе 9-летняя девочка, получили легкие ранения из-за отравления угарным газом.Как выяснилось, пожар начался из за непогашенного окурка, выброшенного в кучу мусора. Мусор сваливали в месте, не получившем надлежащее одобрение пожарной службы. Пожар начался за пределами здания и был быстро потушен благодаря существующей системе противопожарных мер. Дымом, однако, затянуло значительную часть комплекса.