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YouTube 12.04 15:44   MIGnews.com

В Дортмунде задержан подозреваемый в теракте

В Германии полицейские задержали подозреваемого в совершении взрывов рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия" в Дортмунде. Об этом сообщает сайт газета Bild, не уточняя подробностей.

Между тем Генпрокуратура ФРГ заявила, что считает произошедшее в Дортмунде актом терроризма.

"Обстоятельства преступления позволяют говорить о его террористической подоплеке, поэтому расследование мы взяли на себя", — сообщил представитель ведомства, передает РИА Новости.

Три взрыва рядом с автобусом футбольной команды прогремели 11 апреля за час до матча, в котором должными были участвовать спортсмены. Пострадал один человек. Рядом с местом ЧП было найдено еще одно подозрительное устройство и две записки. По неофициальным данным, в одной из них содержатся угрозы убить "12 неверных" из-за того, что самолеты "Торнадо" летают над "землей халифата".
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